مصر تدعو الدول العربية والإسلامية لقمة طارئة لنصرة سوريا

كتب : أحمد البهنساوي منذ 26 دقيقة

الرئيس محمد مرسي

قال الرئيس محمد مرسي، إنه وجه الدعوة للدول العربية والإسلامية لعقد مؤتمر قمة طارئ لمناقشة الأزمة السورية. ووجه مرسي عدة رسائل خلال مؤتمر نصرة الشعب السوري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الأولى كانت للمصريين قائلا "ياشعب مصر العظيم لقد ناصرت الشعوب واستقبلت الأحرار من كل مكان وكنت خير معين لهم بعد الله سبحانه وتعالى لعشرات السنين، ولم تنس يوما أشقائك ياشعب مصر.. أوصيكم بالعائلات السورية خيرا وبمعاملة الأشقاء السوريين المقيمين في مصر علي الرحب والسعة كالمواطنين المصريين سواء بسواء فهذه أخلاق المصريين الكرماء النبلاء الذين يظهر معدنهم النفيس وقت الشدائد وقد طرحت مصر مبادرات عدة لحل الأزمة وعملت مع الأشقاء في تركيا والسعودية واستقبلت القاهرة وفودًا من ممثلي الشعب السوري وما يزال التشاور معهم مستمرا ونرحب بكل جهد مثمر لحل هذا الصراع الذي طال أمده وتفاقمت آثاره، وأصدرت توجيهات للهلال الأحمر المصري بتدشين حملة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتكثيف برامج الدعم واغاثة الجرحي واللاجئين السوريين في مصر والأردن وتركيا وهم يحتاجون دعمكم. أقول للشعب المصري كله إن هؤلاء اللاجئين وهذه المؤسسات الخيرية تحتاج دعمكم الخيري.

وتابع مرسي: "رسالتي الثانية للدول العربية والإسلامية أيتها الأمة الواحدة التي قال الله فيها "وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" الآن ترتكب في حق الشعب السوري أبشع الجرائم تحت سمعنا وبصرنا لا لشيء إلا لأن هذا الشعب السوري يطالب بحقه الأصيل في الحرية والحياة الكريمة وحقه المطلق في اختيار من يحكمه وأن استمرار ما يقع له الآن ما هو إلا استمرار في مسلسل الجرائم ضد الإنسانية بكل التقارير الدولية والإقليمية يجب ان نجلب للعدالة الدولية كل من شارك فيها او وافق عليها او تقاعس في منع وقوعها ونحن ابناء امة واحدة تراكمت عليها التحديات لكن مصيرنا واحد وما بيننا من عوامل التلاقي كبير.

واشار إلى أن مصر دعت الدول العربية والإسلامية لعقد مؤتمر قمة طارئ لنصرة الشعب السوري.

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