"تمرد من البلكونة".. دعوة من شباب السويس للمشاركة الشعبية في "30 يونيو"

الفكرة تستهدف عموم الشعب ممن لا يستطيعون النزول للميادين والاعتصام

كتب : ندي سامي منذ 2 دقيقة

"تمرد من البلكونة ..تمرد على الرصيف.. اظهر رفضك بأي أسلوب"، دعوة أطلقتها حركة شباب السويس للتغيير، للمشاركة الشعبية في يوم 30 يونيو، يوم التمرد علي السلطة الحاكمة، "لو مش هتنزل الميادين ولا الاتحادية، يبقي انزل أقف قدام بيتك أو أقف في بلكونة بيتك واظهر رفضك بأي أسلوب".

كانت هذه فكرة طرقت أذهان مجموعة من شباب السويس المتمردين، لدعوة جميع طوائف الشعب للمشاركة في هذا اليوم الشعبي للتمرد على حكم الإخوان، وذلك لأن ليس بمقدور جميع طوائف الشعب النزول إلى الميادين والاعتصام، وهي النسبة الأكبر من الشعب، ولكن يستطيعون إظهار تمردهم بالنزول أمام البيت والوقوف على الرصيف، والكتابة على الأسفلت والرصيف، أو حتى الوقوف في شرفة المنزل، بعد أذان العصر والتعبير عن الغضب وحمل الأعلام واللافتات التي تحمل مطالبهم.

ومن جانبه، قال محمد النجار، منسق حركة شباب السويس للتغير وعضو ائتلاف شباب الثورة بالقناة، لـ"الوطن"، إن شباب الحركة سيحشدون يوم الاثنين المقبل الموافق 17 يونيو، للنزول إلى أماكن التجمعات في مدينة السويس لحث المواطنين على المشاركة في يوم 30 يونيو، ونشر فكرة ضرورة مشاركة جميع الطوائف، حتى وإن كانوا لا يستطيعون النزول إلى الميادين، كما أضاف أن جزءا من شباب الحركة سيتواجد في منطقة "الهايد بارك" بالسويس حاملين معهم الأقلام والألوان واللوحات، لمساعدة المحتجين في التعبير عن تمردهم.