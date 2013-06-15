أخبار عاجلة

في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"تمرد من البلكونة".. دعوة من شباب السويس للمشاركة الشعبية في "30 يونيو"

Google+ Print
"تمرد من البلكونة".. دعوة من شباب السويس للمشاركة الشعبية في "30 يونيو" "تمرد من البلكونة".. دعوة من شباب السويس للمشاركة الشعبية في "30 يونيو"
الفكرة تستهدف عموم الشعب ممن لا يستطيعون النزول للميادين والاعتصام

كتب : ندي سامي منذ 2 دقيقة

"تمرد من البلكونة ..تمرد على الرصيف.. اظهر رفضك بأي أسلوب"، دعوة أطلقتها حركة شباب السويس للتغيير، للمشاركة الشعبية في يوم 30 يونيو، يوم التمرد علي السلطة الحاكمة، "لو مش هتنزل الميادين ولا الاتحادية، يبقي انزل أقف قدام بيتك أو أقف في بلكونة بيتك واظهر رفضك بأي أسلوب".

كانت هذه فكرة طرقت أذهان مجموعة من شباب السويس المتمردين، لدعوة جميع طوائف الشعب للمشاركة في هذا اليوم الشعبي للتمرد على حكم الإخوان، وذلك لأن ليس بمقدور جميع طوائف الشعب النزول إلى الميادين والاعتصام، وهي النسبة الأكبر من الشعب، ولكن يستطيعون إظهار تمردهم بالنزول أمام البيت والوقوف على الرصيف، والكتابة على الأسفلت والرصيف، أو حتى الوقوف في شرفة المنزل، بعد أذان العصر والتعبير عن الغضب وحمل الأعلام واللافتات التي تحمل مطالبهم.

ومن جانبه، قال محمد النجار، منسق حركة شباب السويس للتغير وعضو ائتلاف شباب الثورة بالقناة، لـ"الوطن"، إن شباب الحركة سيحشدون يوم الاثنين المقبل الموافق 17 يونيو، للنزول إلى أماكن التجمعات في مدينة السويس لحث المواطنين على المشاركة في يوم 30 يونيو، ونشر فكرة ضرورة مشاركة جميع الطوائف، حتى وإن كانوا لا يستطيعون النزول إلى الميادين، كما أضاف أن جزءا من شباب الحركة سيتواجد في منطقة "الهايد بارك" بالسويس حاملين معهم الأقلام والألوان واللوحات، لمساعدة المحتجين في التعبير عن تمردهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية