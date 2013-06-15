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بالصور| إصابة 5 مواطنين في احتراق محطة وقود بالمنصورة

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بالصور| إصابة 5 مواطنين في احتراق محطة وقود بالمنصورة بالصور| إصابة 5 مواطنين في احتراق محطة وقود بالمنصورة

كتب : صالح رمضان السبت 15-06-2013 17:12

أصيب خمسة مواطنين بحروق مختلفة، واحترق 12 موتسيكل و"توك توك" وسيارتان، بعد اشتعال النيران بمحطة وقود للبترول، ملك محمد سلام، أمام كوبري المرور بالمنصورة، إثر اشتعال النيران بسيارة أثناء تموينها بالبنزين من المحطة، وامتدت النيران إلى كابينة المحطة واحترقت.

وانتقلت إلى مكان الحادث قوات الدفاع المدني و4 سيارات مطافئ، بقيادة العميد أسامة شعبان مدير الدفاع المدني، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق باستخدام البودرة، وتمكنوا من تأمين خزانات البنزين والسولار.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين من أقارب من اشتعلت موتسيكلاتهم، وتوعدوا أصحاب المحطة، وطالبوهم بالتعويض، وطالب عدد كبير من المواطنين بصرف الوقود بإشراف الشرطة والأمن المركزي.

فيما أغلقت المحطات المجاورة أبوابها وامتنعت عن بيع الوقود، بعد أن تردد أن مواطنا وراء حرق المحطة.

وأكد مصدر أمني أن المعاينة المبدئية أكدت أن سبب الحريق شرارة كهربية من إحدى السيارات في المحطة تسببت في الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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