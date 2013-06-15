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"المصري لدراسات السياسات العامة" يعقد جلسة لمسؤولي الري حول "سد النهضة"

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"المصري لدراسات السياسات العامة" يعقد جلسة لمسؤولي الري حول "سد النهضة" "المصري لدراسات السياسات العامة" يعقد جلسة لمسؤولي الري حول "سد النهضة"

كتب : أمل القاضي منذ 20 دقيقة

يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ظهر الاثنين المقبل، جلسة استماع لمسؤولي وزارة الري، للتعرف على آثار بناء سد النهضة على ونسبة المياه والتأثير المحتمل على المواطنين والمستثمرين خاصة في مجال الزراعة، بحضور المهندس محمد ناصر عزت مستشار بقطاع مياه النيل، والمهندس لؤي أسامة مهندس بنفس القطاع، وهما مسؤولان بشكل مباشر في وزارة الري عن ملف أزمة سد النهضة.

ويناقش المركز، خلال جلسته، الواقع المصري بعد إقرار البرلمان الإثيوبي لاتفاقية "عنتيبي" وبنود ومحتوى الاتفاقية، من خلال أسئلة يوجهها للحضور، إضافة إلى الدور الذي تقوم به والدولة المصرية بشأن السد، وضمان عدم تأثر نسب المواطنين والمستثمرين والصناعات على حد سواء، وكذلك محتوى التقارير التي تصدر عن اللجان المشتركة لتقييم السد، وكيفية اختيار أعضاء تلك اللجان.

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