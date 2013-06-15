مظهر شاهين: هل تسمح "الأوقاف" بصعود معارض لمرسي على المنبر بدلا من العريفي

إمام "عمر مكرم": ما علاقة خطبة العريفي بتوقيع استمارة "تجرد" داخل المسجد

كتب : وائل فايز منذ 10 دقائق

علق الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم على خطبة الشيخ محمد العريفي الداعية السعودي بجامع عمرو بن العاص، قائلا: مع خالص احترامنا للشيخ العريفي وكامل الترحيب به ضيفا عزيزا، لكن ألم يسأل أحد نفسه: لماذا حضر الشيخ العريفي ليخطب في هذا التوقيت بالذات وفي مسجد عمرو بن العاص تحديدا؟.

وتساءل شاهين، في تدوينة له عبر فيس بوك، وهل تقبل وزارة اﻷوقاف اﻹخوانية أن يصعد غيره من معارضي النظام على منبر مسجد عمرو بن العاص؟ وهل تقبل بتوزيع وتوقيع استمارات (تمرد) داخل المساجد، كما سمحت بتوزيع وتوقيع استمارات (تجرد) المؤيدة للرئيس داخل مسجد عمرو بن العاص باﻷمس في مشهد نرفضه جميعا؟

وأضاف "ما العلاقة بين حضورالشيخ العريفي باﻷمس وتوقيع استمارات (تجرد) عقب خطبته مباشرة".