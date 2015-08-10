حركة التنقلات الداخلية تبقى على مدير ورئيس مباحث البحيرة

أبقت حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية على مدير مباحث البحيرة اللواء دكتور أشرف عبد القادر نظرا لكفاءته فى العمل، وكذا العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، والعميد حازم حسن وكيل مباحث البحيرة نظرا لكفاءتهما أيضا، بينما تم نقل العميد محمد حمزة مأمور مركز أبو المطامير إلى قطاع التفتيش والرقابة.

وكان من أبرز مظاهر الحركة بالبحيرة هى نقل النقيب الشهيد محمد أمين الحبشى من مديرية أمن شمال سيناء، إلى مباحث البحيرة قبل أن يستشهد بساعات.

كما تم نقل المقدم محمد قمرة رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية إلى مصلحة الأمن العام، بينما تم نقل المقدم محمد الديب مفتش المباحث إلى مباحث الأحوال المدنية، وتم نقل الرائد محمد حمادى إلى مباحث الكهرباء، وتم نقل المقدم محمد البسيونى رئيس مباحث قسم دمنهور إلى مباحث النقل والمواصلات، وتم نقل كل من النقيب شريف عبد العال رئيس مباحث شبراخيت والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور إلى مباحث السجون.