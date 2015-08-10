السيد البدوى يتغيب عن جلسة تحقيق فى بلاغ علاء الكحكى حول 10% من أسهم "سيجما"

أرسلت جهات التحقيق طلب استدعاء للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ومالك شبكة تليفزيون الحياة لسؤاله فى البلاغ رقم 464 لسنة 2012 المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شركة ميديا لاين بشأن المنازعات القانونية بينهما على 10 من أسهم شركة سيجما، كان الكحكى قد سدد قيمتها للبدوى، غير أن البدوى لم ينقلها للكحكى ولم يكتب اسمه فى السجل التجارى الجديد للشركة.

وتغيب السيد البدوى تغيب عن الحضور فى أكثر من جلسة تحقيق حددتها له جهات التحقيق أخرها يوم 4 مايو 2015 ، وهو الأمر الذى يثير علامات الاستفهام بشأن صحة الموقف القانونى للدكتور سيد البدوى فى الاتهامات المنسوبة اليه والوارد فى البلاغ المقدم من علاء الكحكى .

فى السياق نفسه، تنظر محكمة جنح أكتوبر الاسابيع المقبلة الدعوى المقامة من شركة "سى ديرزارت برودكشن " ضد شركة سيجما بسبب إصدار الشركة 7 شيكات بدون رصيد بمجموع 3 مليون و100 الف وبواقع 450 الف جنيه لكل شيك.

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