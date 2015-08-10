شاب يطلق النار على عمته لخلافه معها على الميراث بأسيوط

قام شاب بإطلاق أعيرة نارية على عمته، إثر خلاف نشب بينهما بسبب الميراث، وتم نقل المصابة إلى المستشفى وجارى إلقاء القبض على المتهم.

وتلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وصول "كريمة ع. م" 40 سنة، ربة منزل مصابة بطلق نارى أدى إلى تهتك بالصدر، واتهمت ابن أخيها بإطلاق الرصاص عليها، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وتم تحويل المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعى نظراً لخطورة حالتها وجارى تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقبض على مرتكب الواقعة.