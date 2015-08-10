الأناضول: تركيا تلقى القبض على 15صيادا مصريا دخلوا المياه الإقليمية دون إذن

أفادت وكالة الأناضول التركية، مساء الاثنين، أن خفر السواحل التركى ضبط مركبى صيد يحملان العلم المصرى دخلا المياه الإقليمية التركية دون إذن، فى البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوكالة أن الصيادين المصريين كانوا يصطادون بشكل مخالف للقانون، قبالة سواحل ولاية مرسين جنوبى البلاد، فى فترة حظر الصيد، حيث جرى توقيف 15 شخصا يحملون الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أنه جرى فرض غرامة مالية على الصيادين، قدرها 105 آلاف و119 ليرة تركية، أى ما يعادل نحو 37 ألف دولار، فضلا عن مصادرة 234 صندوقا مليئة بالأسماك ومستلزمات صيد، مؤكدة أنه سيجرى ترحيل الصيادين إلى مصر بعد استكمال الإجراءات القانونية.

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