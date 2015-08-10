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اتحاد العمال: "القوى العاملة" وعدتنا بحل مشاكل شركات المقاولات الحكومية

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اتحاد العمال: "القوى العاملة" وعدتنا بحل مشاكل شركات المقاولات الحكومية اتحاد العمال: "القوى العاملة" وعدتنا بحل مشاكل شركات المقاولات الحكومية
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال ، على أن وزارة القوى العاملة، أفادت فى خطاب، للاتحاد العام أنه وضعت حلول مناسبة لكثير من المشاكل التى تواجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء كما تم تحريك مديونية الشركات وجارى العمل فى هذا المنهج لعقد لقاءات دورية مع المسئولين فى مختلف هيئات وأجهزة الوزارة لحل هذه المشكلات.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن الوزارة أفادت بأنه تم عقد عدة لقاءات مع كل من وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لحل المشاكل، مؤكدًا أن مشاكل شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء هى محل اهتمام الشركة القابضة، وسيتم حلها فى أقرب وقت، وفقا لخطاب وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأوضح الاتحاد أنه خلال الاجتماع السنوى الذى عقده المهندس رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بمناسبة احتفالات عيد العمال لعام 2015، عرض الاتحاد العام والنقابة المختصة مشاكل شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء.

وأفادت وزارة القوى العاملة فى خطابها الوارد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنه قد تم مخاطبة وزير الاستثمار فى هذا الشأن وقد ورد كتاب مرفقا به كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير متضمنا أن معظم أعمال شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه قد تم التنسيق مع وزير الإسكان وتم عقد عدة اجتماعات بحضور السادة رؤساء شركات المقاولات وتم عرض مشاكل الشركات وبيان مديونياتهم لدى الاجهزة المختلفة.
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