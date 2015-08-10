حبس عامل قتل نجل شقيقه بسنجة فى المنوفية 15 يوما

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس النيابة، حبس عامل قتل نجل شقيقه بآلة حادة سنجة بقرية شما التابعة لمركز أشمون، وذلك بسبب خلافات على لهو الأطفال 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد من مصرع محمد جمعة سلام 27 عاما.

وبالانتقال تبين قيام رمضان جابر 34 سنة عم المتوفى بالتعدى على نجل شقيقه بالضرب بآلة حادة سنجة، وذلك بسبب خلافات على لهو الأطفال تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المتوفى بإلقاء ماء نار على وجه جدته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.