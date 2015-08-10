محافظ الوادى الجديد: التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة

قال محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى إن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، مضيفا أن قطاع التعليم بالمحافظة يحظى باهتمام بالغ فى إطار خطة تستهدف تطوير المدارس ورفع كفاءتها وتلبية كافة احتياجات العملية التعليمية والاهتمام بالطلاب المتفوقين ورعايتهم.

وأشار المحافظ - فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التى نظمها مركز الفرافرة اليوم الاثنين لتكريم الطلاب المتفوقين فى كافة المراحل التعليمية، إلى أنه من المقرر تكريم كافة الطلاب المتفوقين فى مراكز المحافظة الخمسة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحفيز الطلاب لمواصلة تفوقهم، موضحا أن كافة الدعم مقدم لقطاع التعليم بالوادى الجديد للحفاظ على تطوير العملية التعليمية وانتظامها حفاظا على مستقبل الطلاب ورعايتهم.