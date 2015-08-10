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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تفجير مسجد الصادق بالكويت

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تفجير مسجد الصادق بالكويت تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تفجير مسجد الصادق بالكويت
قررت دائرة الجنايات فى المحكمة الكلية الكويتية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج فى جلستها الثالثة اليوم الإثنين،استكمال محاكمة المتهمين فى قضية تفجير مسجد الإمام الصادق فى جلسة سرية يوم الأربعاء المقبل لمثول ضابط جهاز أمن الدولة.

كما قررت المحكمة أن تعود المحاكمة إلى العلنية فى جلسة 16 أغسطس الجارى لتقديم النيابة العامة مرافعتها فى القضية وتمكين الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة.

وكلفت المحكمة عددا من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم للدفاع عن بعض المتهمين فيما شدد وكيل المحكمة على انه لن يكون هناك خيار اعتذار (تنح) لأحد من المحامين مالم يقدم إعتذارا جديا وقهريا لهيئة المحكمة التى لها الإقرار الأول والأخير بذلك.

وكانت المحكمة قررت فى جلستها التى عقدتها الخميس الماضى إخلاء سبيل 11 متهما من أصل 29 متهما فى القضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أى منهم محبوسا لسبب آخر.

وكان مسجد الإمام الصادق الكائن فى منطقة الصوابر بالكويت العاصمة تعرض لتفجير إرهابى فى 26 يونيو الماضى خلال صلاة الجمعة فى شهر رمضان المبارك ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227.
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