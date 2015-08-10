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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات بسوق الجمعة

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قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بقيادة الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية ورئاسة حى ثان وشرطة المرافق والمرور، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من حى ثان الإسماعيلية بشأن إزالة ورفع كافة الإشغالات بمحيط منطقة سوق الجمعة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير السوق بالتعاون والتنسيق مع وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.

ورافق المحافظ خلال الحملة اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمد الخولى واللواء محمود ماهر مساعدا مدير الأمن، والمهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الإسكان، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان محافظ الإسماعيلية قد وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال مشروع تطوير السوق بما لا يتجاوز ستة أشهر، والذى يشمل إقامة عدد 384 محلا تجاريا لمختلف الأنشطة، وعدد 520 فرشا وعدد ثلاث دورات مياه عمومية مجمعة لخدمة السوق وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير السوق نحو 15 مليون جنيها منها عشرة ملايين جنيه دعما من وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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