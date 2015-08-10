اليوم..محلب يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية ويبحث حل أزمة القطن المصرى

يلتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بوزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة القادمة وعدد من البرامج الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة للمواطنين، ويعقبها اجتماع بشأن القطن المصرى فى ضوء ما أثير حوله مؤخراً لبحث سبل إنقاذه وحل أزمة تسويق المحصول.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الاثنين، لبحث المشروعات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة وسبل جذب الاستثمارات.

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