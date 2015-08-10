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أكاديمية شرطة دبي تؤكد السيطرة على حريق بسيط في صالة التدريب

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أكاديمية شرطة دبي تؤكد السيطرة على حريق بسيط في صالة التدريب أكاديمية شرطة دبي تؤكد السيطرة على حريق بسيط في صالة التدريب

أكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الأكاديمية والتدريب، أن الحريق الذي نشب أمس في صالة التدريب في أحد مباني الأكاديمية كان بسيطا جداً، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات، وأنه تم استدعاء الدفاع المدني للتأكد من السيطرة عليه بشكل كامل.

وقال اللواء ابن فهد في تصريحات خاصة لـ"البيان"، إن حريقا بسيطا نشب في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس، في المواد العازلة للصوت على الحوائط في صالة تدريب الرماية، وأدى الاشتعال إلى انتشار الدخان الأسود نتيجة طبيعة المواد المشتعلة، وانه على الفور تم إخماد الحريق، كما تم الاتصال بالدفاع المدني في دبي الذي حضر على الفور وتمت السيطرة دون أي خسائر أو إصابات تذكر، وانه جارٍ العمل على معرفة أسباب اندلاع الحريق.

 

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