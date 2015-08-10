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أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "نفحة" الإسرائيلى

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أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "نفحة" الإسرائيلى أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "نفحة" الإسرائيلى
سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلى اليوم "الاثنين" للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "نفحة" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت إن 74 من ذوى الأسرى بينهم 15 طفلا توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 43 معتقلا فى سجن "نفحة".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وتتزامن الزيارة مع اعتصام أسبوعى دائم يقيمه أهالى الأسرى أمام مقر اللجنة بغزة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ويقبع فى سجون الاحتلال الاسرائيلى نحو 6 الاف معتقل فلسطينى ، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة ، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

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