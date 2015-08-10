لأول مرة.. علماء فرنسيون يكتشفون سر فشل زراعة القلب البيو- صناعى

كشف البروفسور الفرنسى الآن كاربنتيه بالمستشفى الأوروبى "جورج بومبيدو" النقاب عن سر فشل زراعة القلب "البيو- صناعى" فى حالتين، فأشار إلى أنه بعد 18 شهرا من زراعة أول قلب "بيو – صناعى" فى 18 ديسمبر 2013 توفى صاحبه بعد 74 يوما، والحالة الثانية بعد 270 يوما.

وأوضح كاربنتيه فى تصريح صحفى له مؤخرا أنه فى الحالتين لم تحدث مشاكل خاصة بتجمد الدم فى الصمام حتى أن أحدا من المرضى لم يتناول مضادا لتجمد الدم لمدة 50 يوما ولكن المشكلة تكمن فى المكونات الإلكترونية والتى قامت شركة "كارمات" التى أنتجت هذا القلب البيو صناعى بإصلاحها.

وقام البروفسور "الآن – كاربنتيه" وفريقه بعملية زراعة القلب للمريض الثالث فى 8 أبريل الماضى فى إطار أول تجربة إكلينيكية بعد إصلاح العيب الفنى، وشملت التجربة أربعة من المرضى الذين يعانون من نقص وعدم كفاية فى عمل القلب.

ولم تستطع شركة "كارمات" الإعلان عن نجاح قلبها الصناعى إلا بعد أن ثبت أن مقومات القلب الخاصة بالبطين قادرة على طول الحياة.