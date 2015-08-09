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بالفيديو ..السكة الحديد تزود القطارات الجديدة بكاميرات وخدمة الواى فاى

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بالفيديو ..السكة الحديد تزود القطارات الجديدة بكاميرات وخدمة الواى فاى بالفيديو ..السكة الحديد تزود القطارات الجديدة بكاميرات وخدمة الواى فاى
أكدت نجوى البير، المتحدث باسم هيئة السكة الحديد، أن هناك 23 قطارا جديدا من نوعية "vip" سيدخلون الخدمة قريبا من أجل تحسين الخدمة للمواطنين، ستشملها خدمة الـ"واى فاى" وخدمة المراقبة بالكاميرات، بالإضافة لخدمات أخرى مميزة للمواطنين، قائلة "ستشعرون بخدمة رائعة".

وأضافت نجوى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "العاصمة" ببرنامج "كلام جرايد" أن القطار صناعة مشتركة بين سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الصينية.
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مصر 365

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