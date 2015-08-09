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إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شب بمنطقة البشايم بالوادي الجديد‎

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إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شب بمنطقة البشايم بالوادي الجديد‎ إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شب بمنطقة البشايم بالوادي الجديد‎

أصابة 4 أشخاص باختناق في حريق شب بمنطقة البشايم بالوادي الجديد‎

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا يفيد باصابة 4 أشخاص باختناق في الحريق الذي شب بمنطقة البشايم بمدينة موط بمركز الداخلة بالوادى الجديد.

حيث التهمت النيران عددًا من أشجار النخيل وامتدت إلى منزل أحد المواطنين، ما أسفر عن إصابة أربعة باختناق جراء ارتفاع درجات الحرارة وألسنة اللهب وهم محروس محمود حسين، آيه إبراهيم أحمد، سعاد إمام أحمد، فرحانة عبد الله محمد ، بعدما ارتفعت ألسنة اللهب، والتى زحفت نحو الوحدات السكنية بشكل كبير وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق و تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج .

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