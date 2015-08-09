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لو بتروح الجيم متأذيش نفسك بمكملات البروتين وخليك فى الطبيعى

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لو بتروح الجيم متأذيش نفسك بمكملات البروتين وخليك فى الطبيعى لو بتروح الجيم متأذيش نفسك بمكملات البروتين وخليك فى الطبيعى
حذرت آخر الأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرًا من الأضرار الصحية للبروتين بودر أو مسحوق البروتين، والذى يحتوى على بروتين الواى "الشرش" أو الكرياتينين أو إل – كارنيتين، والعديد من البروتينات الأخرى التى يتناولها لاعبو كمال الأجسام والمتدربون داخل صالات الألعاب الرياضية لأنها تساهم فى بناء العضلات.

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أوليانت الدولية بأمريكا، أن الاعتماد على هذا النوع من المكملات الغذائية يتسبب فى حدوث اضطرابات غذائية خطيرة بالنسبة للرجال وأنها تماثل خطر فقدان الشهية العصبى، والذى يحدث خلال اضطراب فى الأكل وانخفاض شديد فى وزن الجسم، مع الخوف من زيادة الوزن.

وتابعت أن 22% من الرجال الذين تناولوا مسحوق البروتين أثناء التدريب داخل صالات الألعاب الرياضية قد اعتمدوا على هذه المكملات الغذائية كبديل للوجبات الغذائية العادية، وهو ما سبب لهم أضرارا صحية كبيرة نظرًا لافتقادهم العناصر الغذائية الهامة الموجودة بالأطعمة.

وكشفت النتائج أن 40% من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة حصلوا على كميات متزايدة من هذه المكملات، وكما تم تحذير 8% منهم كى يتوقفوا عن تناول هذه البروتينات، ونظرًا لمخاطرها وأضرارها الصحية فقد تم احتجاز 3% من هؤلاء الرجال بالمستشفيات.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر السنوى للرابطة الأمريكية للطب النفسى، والذى عقد منذ أيام قليلة، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن أبرز المصادر الطبيعية الغنية بالبروتين: اللحوم الحمراء ولحوم الطيور والبقوليات ومنتجات الألبان مثل الزبادى والجبن واللبن.

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