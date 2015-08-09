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سفير مصر في لبنان يلتقي رئيس تيار المستقبل اللبناني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

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سفير مصر في لبنان يلتقي رئيس تيار المستقبل اللبناني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين سفير مصر في لبنان يلتقي رئيس تيار المستقبل اللبناني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

رئيس وزراء لبنان الأسبق – فؤاد السنيورة

التقى سفير في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد، برئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس الكتلة النيابية لتيار المستقبل فؤاد السنيورة.

تناول اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، كما تناولت المقابلة الأوضاع والتطورات الداخلية في لبنان، حيث أكد السفير المصري على دعم الدولة والمؤسسات اللبنانية، وأهمية الجهود المبذولة لدعم وأهمية تغليب لغة الحوار.

كما جرى بحث عدد من القضايا والتطورات الإقليمية وآثارها المحتملة، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا في هذا التوقيت الحيوي، وبصفٍة خاصٍة ظاهرة الإرهاب.

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