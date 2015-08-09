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القوات العراقية تحبط مفعول عبوات ناسفة زرعت بمقرات الحزب الكردى

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القوات العراقية تحبط مفعول عبوات ناسفة زرعت بمقرات الحزب الكردى القوات العراقية تحبط مفعول عبوات ناسفة زرعت بمقرات الحزب الكردى
تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط مفعول عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل مقرات "حزب الكوملة" الكردى فى مدينة السليمانية شمالى العراق.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن مصدر أمنى عراقى قوله - اليوم الأحد - " إنه تم إبطال مفعول متفجرات تنزن 25 كيلوجراما، زرعها مجهولون داخل مقرات الحزب الكردستانى فى جبال فرداغ، قرب مدينة السليمانية، بكردستان العراق.

ويأتى هذا التطور فى وقت تشن تركيا غارات على معاقل حزب العمال الكردستانى شمالى العراق، بعد أن أعلن الحزب مؤخرا عن قتل جنود أتراك.
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