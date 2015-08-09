أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مزارعين ومنجد ينقبون عن الآثار فى منزل قديم بالقليوبية

Google+ Print
القبض على مزارعين ومنجد ينقبون عن الآثار فى منزل قديم بالقليوبية القبض على مزارعين ومنجد ينقبون عن الآثار فى منزل قديم بالقليوبية
ألقت أجهزة أمن القليوبية القبض على مزارعين ومنجد قاموا باستئجار منزل قديم للتنقيب عن الآثار بشبين القناطر بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن آثار داخل أحد المنازل بناحية كفر شبين دائرة المركز وهم "حبشى م"52 سنة منجد ومقيم كفر شبين دائرة المركز بحفر بئر عميق داخل منزله بمساعدة "حماده ع" 22 سنة مزارع ومقيم مركز مغاغة – المنيا، و"عماد إ" 39 سنة مزارع ومقيم الفشن – بنى سويف.

تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن ( شدة خشبية - موتور وخرطوم مياه - كوريك سيارة - كمبروسر هواء منشار يدوى - هلت كهربائى - عتلة حديد وفأس - جردل كبير الحجم متصل به حبل طويل).

وبسؤال مالك المنزل قرر أنه كان يقوم بالتنقيب عن آثار داخل منزله بمساعدة الثانى والثالث، وبسؤالهما أيدا ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18599 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365