القبض على مزارعين ومنجد ينقبون عن الآثار فى منزل قديم بالقليوبية

ألقت أجهزة أمن القليوبية القبض على مزارعين ومنجد قاموا باستئجار منزل قديم للتنقيب عن الآثار بشبين القناطر بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، تبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن آثار داخل أحد المنازل بناحية كفر شبين دائرة المركز وهم "حبشى م"52 سنة منجد ومقيم كفر شبين دائرة المركز بحفر بئر عميق داخل منزله بمساعدة "حماده ع" 22 سنة مزارع ومقيم مركز مغاغة – المنيا، و"عماد إ" 39 سنة مزارع ومقيم الفشن – بنى سويف.

تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن ( شدة خشبية - موتور وخرطوم مياه - كوريك سيارة - كمبروسر هواء منشار يدوى - هلت كهربائى - عتلة حديد وفأس - جردل كبير الحجم متصل به حبل طويل).

وبسؤال مالك المنزل قرر أنه كان يقوم بالتنقيب عن آثار داخل منزله بمساعدة الثانى والثالث، وبسؤالهما أيدا ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18599 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015م، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.