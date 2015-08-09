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للنساء تعرفى على أسباب إصابتك بغثيان الحمل وطرق الوقاية

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للنساء تعرفى على أسباب إصابتك بغثيان الحمل وطرق الوقاية للنساء تعرفى على أسباب إصابتك بغثيان الحمل وطرق الوقاية
أرسلت قارئة تقول أنها حامل للمرة الأولى ومنذ بداية الشهر الثالث من الحمل وهى تعانى من نوبات الغثيان، وتتناول كميات كبيرة من المخللات فى محاولة للتغلب عليه.

استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم يوضح فى السطور التالية أسباب وطرق علاج غثيان الحمل.

أسباب غثيان الحمل


>يوضح يواقيم أن أغلب الدراسات التى أجريت لمعرفة أسباب إصابة المرأة فى فترة الحمل بأعراض الغثيان توصلت أغلبها الى نظرية تعد الأكثر صواباً والأقرب للحقيقة، وهى اضطراب هرمونات الجسم فى فترة الحمل.
>وبشكل عام فالإصابة بغثيان الحمل يعتبر نتيجة مباشرة لانخفاض ضغط الدم، وبالتالى فتناول طعام يحتوى على نسبة عالية من الأملاح لا يؤدى إلى ارتفاع الضغط، كما هو شائع، بل على العكس يؤدى إلى انخفاضه وبالتالى يضاعف من أعراض غثيان الحمل لدى النساء.

علاج غثيان الحمل


>ينصح يواقيم باتباع عدد من النصائح الهامة للتغلب على غثيان الحمل وأهمها:
>- تنظيم الطعام من خلال تناول خمس وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلا من ثلاثة رئيسية.
>- تجنب تناول المخللات والطعام المالح.
>- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة.

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