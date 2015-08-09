مميش: تعديل نظام المرور فى القناة بعبور قافلتين فقط يوميًا بدلاً من ثلاث

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس الجديدة تحقق الأهداف المرجوة منها، وهى زيادة عدد السفن فى القناة لتصل إلى 97 سفينة خلال عام 2023 متوسط يومى بدلاً من 49 سفينة حاليًا، موضحًا أن الهيئة عدلت نظام العبور فى القناة، حيث تم تعديل نظام القوافل من ثلاث قوافل إلى قافلتين فقط يوميًا.

وأشار مميش، إلى عبور 54 سفينة بعد الافتتاح منها 22 سفينة قادمة من اتجاه الجنوب فى القناة الجديدة، و32 سفينة ضمن قافلة الشمال فى القناة القديمة، وارتفعت هذه المعدلات فى اليوم الثانى، حيث عبرت 63 سفينة السبت بحمولة قدرها 3,3 مليون طن، منها 26 سفينة قادمة من الجنوب عبرت فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة، و37 سفينة ضمن قافلة الشمال عبرت المجرى الملاحى القديم، ومن المنتظر أن تزيد أعداد السفن والحمولات خلال الأيام المقبلة، بحسب رواج التجارة العالمية.

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