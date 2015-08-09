أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مميش: تعديل نظام المرور فى القناة بعبور قافلتين فقط يوميًا بدلاً من ثلاث

Google+ Print
مميش: تعديل نظام المرور فى القناة بعبور قافلتين فقط يوميًا بدلاً من ثلاث مميش: تعديل نظام المرور فى القناة بعبور قافلتين فقط يوميًا بدلاً من ثلاث
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس الجديدة تحقق الأهداف المرجوة منها، وهى زيادة عدد السفن فى القناة لتصل إلى 97 سفينة خلال عام 2023 متوسط يومى بدلاً من 49 سفينة حاليًا، موضحًا أن الهيئة عدلت نظام العبور فى القناة، حيث تم تعديل نظام القوافل من ثلاث قوافل إلى قافلتين فقط يوميًا.

وأشار مميش، إلى عبور 54 سفينة بعد الافتتاح منها 22 سفينة قادمة من اتجاه الجنوب فى القناة الجديدة، و32 سفينة ضمن قافلة الشمال فى القناة القديمة، وارتفعت هذه المعدلات فى اليوم الثانى، حيث عبرت 63 سفينة السبت بحمولة قدرها 3,3 مليون طن، منها 26 سفينة قادمة من الجنوب عبرت فى المجرى الملاحى للقناة الجديدة، و37 سفينة ضمن قافلة الشمال عبرت المجرى الملاحى القديم، ومن المنتظر أن تزيد أعداد السفن والحمولات خلال الأيام المقبلة، بحسب رواج التجارة العالمية.

- مهاب مميش: الرئيس السيسى كلفنى بتنفيذ مشروع شرق التفريعة خلال عام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365