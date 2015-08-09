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مصرع واصابة 6 اشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا

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مصرع واصابة 6 اشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا مصرع واصابة 6 اشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا

حادث سيارة – ارشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب أربعة آخرين في حادٍث مروري بطريق (سفاجا – قنا)، وجرى نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وأفادت وكالة  «انباء الشرق الأوسط»، أن مدير عام الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر الدكتور حسام جميل، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 35 بطريق (سفاجا – قنا)، ما أدى لوفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين، وجرى دفع 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى استقبال مستشفى سفاجا المركزي للعلاج وإيداع الجثتين بمشرحة مستشفى سفاجا المركزي. وأخطرت النيابة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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