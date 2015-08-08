وزير التعليم الفنى والمحافظ يفتتحان عنبر الدواجن بمدرسة دمنهور الثانوية

قام الدكتورمحمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة تفقدية بمدارس التعليم الفنى بمدينة دمنهور حيث تفقدا قسم الحدادة والمشغولات المعدنية .

وافتتحا عنبر الدواجن بمزرعة مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية بتكلفة 1,2 مليون جنيه على مساحة 1250 م2 ويسع لعدد 15 ألف دجاجة خلال الدورة الواحدة وجار تجهيز مذبح لذبح الدواجن وتوفيرها للمواطنين من خلال منافذ المدارس الزراعية بأسعار مناسبة تفعيلا للمشاركة المجتمعية.

كما تفقد المحافظ والوزير محلب قسم الألبان بالمزرعة الذى يضم 47 راس ماشية وينتج 600 كيلو لبن يومى تستخدم فى تصنيع الجبن والزبادى لتوفيره للجمهور من خلال المنافذ وكذا توريد الزبادى لمستشفى دمنهور التعليمى.

رافق المحافظ والوزير خلال الزيارة المهندسة نادية عبده – نائب المحافظ والمهندس فتحى عبد الغنى سكرتير عام مساعد.

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