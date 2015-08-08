سالم: مواجهة ليوبار تحتاج مقاتلين في الملعب

قال محمد سالم مهاجم الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق إن مواجهة ليوبار ليست سهلة في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأبدى سالم سعادته بالانضمام لمعسكر الفريق في ليوبار في أول مهمة بعد التوقيع للزمالك.

وأضاف لموقع الزمالك الرسمي "المباراة ليست سهلة كما يتصور البعض وتحتاج لمقاتلين في الملعب لحصد النقاط الثلاثة للتأهل عن جدارة".

وتابع "الانطباع الأول لدى الجماهير يدوم طويلا وهو ما أسعى إليه فور مشاركتي رسميا مع الفريق".

وأكد مهاجم المقاولون السابق "أعيش مناخا جديدا مع الزمالك من حيث السفر في البطولات الإفريقية.. وسأبذل كل جهدي لإسعاد جماهير الفريق".