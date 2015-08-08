المحمدي يصنع أول أهداف هال سيتي في مشوار الصعود للأضواء مجددا

تألق أحمد المحمدي الظهير الأيمن المصري لهال سيتي وصنع هدفا في فوز فريقه 2-0 على هادرسفيلد تاون في افتتاح دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (شامبيونشيب).

وهبط هال سيتي في الموسم الماضي بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة.. وبدأ تحت ولاية ستيف بروس المدير الفني في مشوار العودة للدرجة الأولى مجددا.

وصنع المحمدي الهدف الأول من كرة عرضية حولها سام كلوكاس في الدقيقة 39.

وضاعف شوبا أكبوم النتيجة في الشوط الثاني بهدف في الدقيقة 72 ليؤكد حصد فريقه النقاط الثلاثة.

وقال المحمدي عقب المباراة لـFilGoal.com يوم السبت: "هي بداية قوية ونتمنى العودة مجددا للدوري الإنجليزي".

وحول مستقبله مع الفريق أكد "لم يتم حسم أي شيء يخص رحيلي حتى الآن وقد يحدث شيء في الأسابيع القليلة المقبلة".

ويغلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الثاني من سبتمبر المقبل.