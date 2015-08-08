مقتل 12 حوثيا فى اشتباكات مع القبائل بمديرية أرحب شمال صنعاء

اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال القبائل بمديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين بعدما وصل طاقم مسلح للحوثيين إلى قرية الجنادية لاعتقال عدد من أبناء القرية بدعوى أنهم مطلوبون.

ورفض رجال القبائل ذلك وطلبوا من الحوثيين المغادرة ولكنهم رفضوا فقام الأهالى الذين تحصنوا فى جبل مطل على القرية بإطلاق قذيفة صاروخية على الطاقم؛ ما أدى لاحتراقه ومقتل من كانوا به.

وذكر موقع المصدر أونلاين التابع لحزب التجمع اليمنى للاصلاح الإخوان المسلمين ، أن تعزيزات للحوثيين وصلت مكونة من طاقم عسكرى وعربة مدرعة فأحرق الأهالى الطاقم وقتلوا 12 من الحوثيين وأسروا 4 آخرين.

وأكدت مصادر بالقرية أن الوضع متوتر ، وأهالى المنطقة مازالوا متحصنين فى الجبال المجاورة للقرية وتحدث مناوشات متقطعة بعد توافد تعزيزات من معسكر الصمع القريب من المنطقة.

وفى نفس السياق، طالب اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا، الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات لتأمين وحماية جميع المنشآت والمرافق الحكومية الحيوية إضافة إلى الممتلكات العامة والخاصة بأمانة العاصمة صنعاء.

وشدد الرويشان، فى توجيهات نشرها مركز الإعلام الأمنى التابع للوزارة مساء اليوم السبت، على كافة النقاط الأمنية والعسكرية برفع درجة الاستعدادات القتالية واليقظة والتصدى بحزم لأى أعمال إرهابية من قبل العناصر التخريبية وخلايا تنظيم القاعدة والخارجين عن القانون.

يذكر أن اللواء الرويشن كان وزيرا للداخلية فى حكومة خالد بحاح التى استقالت بعد حصار الحوثيين للقصر الرئاسى فى يناير الماضى وأبقته جماعة الحوثيين فى منصبه وأسندت له رئاسة اللجنة الأمنية العليا.