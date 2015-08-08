ضاحى خلفان: فتاوى مشايخ الإخوان "على قد الدفع"

انتقد الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، كلا من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والقيادى الإخوانى يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين إلى جانب الداعية الإسلامى، طارق السويدان.

وقال "خلفان" فى سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، تويتر نقلتها شبكة "سى إن غن": "طارق سويدان يعتبر الحكام العرب دكتاتوريين.. لكن عن دكتاتورية المرشد الإخوانى أعمى"، وحول الرئيس التركى قال: "أردوغان أدخل تركيا فى نفق الأكراد وهذه المرة قد لا يخرج أردوغان سالما من النفق."

وأضاف الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، "أما الشيخ القرضاوى يفتى بشرعية نظام ولا شرعية نظام آخر بالرغم أن النظامين نفس الشىء.. هوى نفوس! مشايخ الإخوان فتواهم على قد الدفع".

وحول تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" قال خلفان: "التحقيقات التي تجرى فى دول الخليج فى قضايا التفجيرات للدواعش لا تكشف السبب ولكنها تصور العجب! شوفوا هؤلاء تتلمذوا على يد من؟"

وتابع الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، قائلا: "التنديد بداعش لا يكفى.. من هم الدواعش ومن يلقنهم بهذه الأفكار.. الملقن لهذا العمل الإجرامى هو الذى ينبغى أن يقضى عليه.. وإلا لا جدوى.. الدواعش يقتلون البشر فى بيوت الله ويريدوننا أن نسكت عن جرائمهم.. من دفع الدواعش إلى هذا التطرف يجب القضاء عليه."