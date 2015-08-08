إصابة 17 شخصًا فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة نشبت بناحية قرية الجريدات دائرة المركز، بسبب خلافات عائلية، مما نتج عنها إصابة 17 شخصًا من الطرفين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، بتمكن الرائد أحمد عزت، رئيس مباحث المركز، والنقباء أحمد المحرزى وعمر أبوعقرب، ومحمود صلاح، وشريف عبدالمحسن، معاونو مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرف أول لبيب موسى جيد إبراهيم 70 عاما مزارع مصاب "بجرح رضى بفروة الرأس"، وخلف الله ميخائيل نخلة 27 عامًا مزارع مصاب "بجرح طعنى بالجانب الأيمن"، وعيسى عبدالجيد نخلة 42 عاما مدرس مصاب "بالرأس والذراع اليمنى "، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

كما أصيب حنا عبدالجيد نخلة 31 عاما عامل "بجرح بفروة الرأس" ولبان عبدالجيد نخلة 38 عاما مبيض محارة مصاب "بالرأس والذراع اليمنى" وميخائيل نخلة ميخائيل 66 عاما فلاح مصاب "بجرح باليد اليسرى والرأس"، وعبد الجيد نخلة ميخائيل 75 عاما مزارع مصاب "بجرح بفروة الرأس " ويقيمون الجريدات – دائرة المركز.

وبين طرف ثان سامى فهمى جاد الكريم 42 عاما عامل "بجرحين بفروة الرأس" وسامح فهمى جادالكريم 38 عاما عامل مصاب "بجرح بفروة الرأس" سمير فهمى جاد الكريم 30 عامًا عامل مصاب "بجرح بفروة الرأس"، ويقيمون حى راشد– دائرة قسم أول سوهاج، وسامية فهمى جاد الكريم، 45 عاما، ربة منزل مصابة "بكدمة بالقدم اليسرى"، ورأفت معوض جاد الكريم 38 عاما فلاح مصاب "بجرح باليد اليسرى"، ونادى عبد المالك جاد الكريم 52 عامًا موظف، وميلاد رأفت معوض 25 عاما عامل مصاب "بتورم باليد اليسرى"، ورامى نادى عبد المالك 27 عاما تاجر مصاب "بجرح بفروة الرأس" وسهير فهمى جاد الكريم 45 عاما ربة منزل مصابة "بجرح بالحاجب الأيسر أعلى العين واعتماد شوقى زكى 45 عاما ربة منزل مصابة "بجرح بفروة الرأس، ويقيمون الجريدات – دائرة المركز والطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات عائلية بين الطرفين.

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كليهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6008 جنح المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

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