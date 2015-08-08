جهود مكثفة لانتشال آخر جثة لضحايا مركب الوراق أمام بوابات القناطر الخيرية

يكثف رجال الإنقاذ النهرى التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من جهودهم للبحث عن آخر جثة مفقودة فى حادث غرق مركب نيلية بمياه النيل بالوراق، وذلك أمام صفايات القناطر الخيرية بالقليوبية بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بها، وتم الاستعانة بعدد من رجال الضفادع البشرية من مديريات أمن القليوبية والقاهرة، ليكون هناك عدد كافى من الغواصين للبحث عن آخر ضحايا "مركب الوراق" الغارق".

كانت فرق الإنقاذ النهرى تمكنت بالأمس من انتشال جثة لأحد ضحايا مركب الوراق بمياه النيل أمام بوابات القناطر الخيرية، وهى لطفل فى الثامنة من عمره ويدعى عثمان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لتسليمها إلى ذويه ليرتفع عدد الضحايا إلى 41 ضحية و يتبقى ضحية واحدة يتم البحث عنها بمياه النيل.

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