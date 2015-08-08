ننشر تفاصيل استقبال السيسي للمبعوث الخاص للرئيس الصيني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لوه شوشنج، المبعوث الخاص لرئيس الصين ووزير الثقافة، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المبعوث نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الصيني، وتطلعه إلى استقبال الرئيس في زيارته المقبلة إلى الصين لحضور احتفالات عيد النصر، كما نقل للرئيس أيضاً تهنئة الرئيس الصيني بافتتاح قناة السويس الجديدة وإشادته بهذا المشروع الضخم، موضحاً أن آثاره الإيجابية ستنعكس على حركة الملاحة الدولية في العالم بأسره، وستستفيد منه الصين في ضوء عبور عدد كبير من السفن الصينية للقناة سنوياً.

وذكر المبعوث الصيني أن القناة الجديدة تعد إنجازاً عظيماً حققه الشعب المصري تحت إشراف قيادته السياسية الحكيمة، مشيداً بالأوضاع السياسية والاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، وبدورها الرائد وأهميتها المحورية كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الصيني، مشيراً إلى العديد من أوجه التعاون التي يمكن تنميتها بين البلدين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة العديد من المشروعات التنموية التي يمكن أن تساهم فيها الصين، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح المليون الفدان الذي سيضم إلى جانب النشاط الزراعي إنشاء مجتمعات تنموية تشمل مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.

وذكر المبعوث الصيني أن الصين، حكومة وشعباً، تتطلع لإتمام زيارة الرئيس المقبلة إلى الصين لمواصلة التشاور ودفع وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الناجحة التي أجراها الرئيس للصين في ديسمبر 2014، والتي شهدت إعلان إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

وأكد المبعوث الحرص على إتمام زيارة الرئيس الصيني إلى مصر والإعداد الجيد لها، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها مسئولو البلدين والتي تعكس حرصاً مشتركاً على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث شهد العام الماضي إيفاد أربعة مبعوثين رئاسيين إلى مصر في تقليد نادر في علاقات الصين مع أية دولة أخرى.

وأكد المبعوث الصيني دعم بلاده بكل قوة لمصر في دفع عملية التنمية الشاملة ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التطلع لإتمام زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وأهمية الإعداد اللازم لها لتحقق نتائجها المرجوة بما يمنح دفعة جديدة وزخماً إضافياً يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس أن قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلاً عن وجود عدد من الموانئ التي يمكن تطويرها على البحر الأحمر والتي من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق وتساهم في تحقيق أهدافه المرجوة.

كما أبدى المبعوث الصيني اهتماماً بالتعاون في المجال الثقافي بين البلدين، لاسيما مع احتفالهما في العام المقبل بذكرى مرور ستين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيراً إلى الاتصالات الجارية مع الجانب المصري للإعداد للفعاليات والأنشطة الثقافية التي سيتم تنظيمها.

وقد أكد الرئيس انفتاح مصر على إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم، ومن هنا ينبع حرص مصر على استثمار رصيد العلاقات المتميزة بين البلدين على مدى سنوات طويلة، وزيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، لافتاً أن هذا الحرص يتم بالإرادة والعمل معاً.