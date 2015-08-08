وقفة احتجاجية لأهالى قرية بخانس فى قنا بسبب تلوث المياه

نظم أهالى قرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محطة النجمة والحمران لمياه الشرب والصرف الصحى، احتجاجًا منهم على "العكارة" الموجودة بالمياه، لافتين إلى أنها تهدد صحة المواطنين خاصة الأطفال.

ومن جانبه صرح اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأنه تقرر إيقاف نقطة الربط التى تغذى قرية بخانس من شبكة مياه النجمة والحمران التى تصرف 600 ل/ث عن قرية بخانس بمركز أبوتشت، والتى تسلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ابتدائيًا منذ ايام قليلة ماضية وذلك لمدة أسبوع بدءًا من اليوم.

وأضاف رئيس الشركة أنه نتيجة مرور مياه الشرب محملة بمادة الكلور لأول مرة بخطوط مياه الشرب بالقرية مما نتج عنه زيادة طفيفة فى نسبة العكارة مما أدى إلى تغيير لون مياه الشرب التى تصل إلى أهالى قرية بخانس.

وأشار رئيس الشركة إلى انه تم التوصل إلى حل سلمى بالاتفاق مع الأهالى فى إيقاف نقطة الربط التى تغذى قرية بخانس من شبكة مياه النجمة والحمران عن القرية لمدة أسبوع من تاريخه، مؤكدا على عودة تغذية القرية من عملية مياه بخانس الارتوازية تصرف 25ل/ث حتى يتمكن الأهالى من تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب بالإضافة إلى قيام الشركة بفتح محابس الغسيل وتطهير الشبكة بالكامل وعودة تشغيل نقطة الربط من شبكة مياه النجمة والحمران بعد اسبوع من جديد.