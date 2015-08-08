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تاجيل اعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بمذبحة بورسعيد للغد

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تاجيل اعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بمذبحة بورسعيد للغد تاجيل اعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بمذبحة بورسعيد للغد

مذبحة استاد بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم، تأجيل قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة استاد بورسعيد ” , لجلسة غداً الأحد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور والامن باحضار المتهمين المحبوسين صباحا

والجدير بالذكر أن المتهمين بالقضية هم حسن الفقى ورامى حسن مصطفى المالكى ومحمد هانى محمد صبحى ومحمد السعيد مبارك واحمد محمد على رجب وعادل حسنى حاحة ومحمود على عبد الرحمن صالح والمتهمين فيها بقتل 73 شهيدا واصابة 254 من التراس اهلاوى اثناء مبارة الدورى بين النادى المصرى والاهلى فى فبراير 2012

 

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