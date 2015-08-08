بيلليجريني: أي فريق يتمنى جوارديولا.. اسمه مرتبط بمانشستر سيتي لهذا السبب

أكد مانويل بيلليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن أي فريق في العالم يتمنى أن يدربه الإسباني جوسيب جوارديولا.

وأوضح بيلليجريني أنه غير قلق من التقارير التي تؤكد أن جوارديولا سيكون مدرب سيتي الموسم المقبل.

وقال المدرب التشيلي للصحفيين:"قد تتعاقد مع الفريق 10 سنوات ثم تتم إقالتك بعدها بـ4 أشهر".

وأضاف "بالتأكيد أي فيق بالعالم يتمنى جوارديولا، ربما اسمه يرتبط بهذا النادي بسبب وجود المدير الرياضي زيكي بيجيريستين (مدير برشلونة عندما كان مدربه جوارديولا)".

وأردف "اعتدت منذ الموسم الماضي على هذه الأقاويل. كارلو أنشيلوتي كان لديه عقدا مع ريال مدريد، يورجن كلوب كان متعاقدا مع دورتموند".

وجدد سيتي تعاقده مع بيلليجريني حتى نهاية موسم 2016-2017.