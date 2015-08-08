بالرغم من إزعاجه.. فوائد فعّالة للعرق

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس نظرا للموجة الحارة، ومع كثرة الشعور بالعرق الزائد، هناك الكثير من الإرشادات للحفاظ على صحتنا من التعرض لآشعة الشمس، إلا أن هناك العديد من الفوائد التى يستفيد بها الجسم نتيجة إفرازه للعرق.

يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن العرق له العديد من الفوائد التى مدها بنا الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الجلد فى حال ارتفاع درجة حرارة الطقس، و هى رحمة من الله عز وجل على عباده.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية بعض الفوائد الهامة للعرق على الجلد ومنها:

ترطيب الجلد.

>تقليل فرص تعرض الجلد للجفاف.

> يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.

> العرق يخلصنا من الحرارة ويحد من شعورنا بها .

> يخلصنا من الأملاح والسموم الضارة المتراكمة فى الجسم.

> يساعد على تطهير سطح الجلد من الميكروبات ويزيل الأتربة وينظف البشرة.

> يجعلنا أكثر قدرة على احتمال ارتفاع درجة حرارة الطقس.

>