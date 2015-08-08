أخبار عاجلة

القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جريدة البادية اليوم: مبادرة "اليوم السابع" تحيى أمل استمرار دور صحف الأقاليم

Google+ Print
جريدة البادية اليوم: مبادرة "اليوم السابع" تحيى أمل استمرار دور صحف الأقاليم جريدة البادية اليوم: مبادرة "اليوم السابع" تحيى أمل استمرار دور صحف الأقاليم
قال "عبدالله الجعيل" رئيس مجلس إدارة جريدة البادية، اليوم التى تنشر موضوعات صحفية تخص شمال وجنوب سيناء: إن مبادرة "اليوم السابع" المميزة المنطوية على دعم الصحف الإقليمية ونشر تجربتها ومحتواها أمر يستحق الإشادة.

وأضاف أن جريدة "اليوم السابع" أصبحت قوة مؤثرة فى عالمنا العربى وتملك الزمام الإلكترونى من حيث عدد زوار الموقع وقراء الصحفية، مشيرا إلى أن الصحف الإقليمية فى حالة تآكل وتراخٍ فجاءت المبادرة لتعطى الأمل ولتنظف غبار الأيام عنها ففتحت لها بابا على القارئ أينما كان، وأن هذه الأطروحات تؤكد على الدور الريادى لمؤسسة اليوم السابع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365