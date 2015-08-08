جريدة البادية اليوم: مبادرة "اليوم السابع" تحيى أمل استمرار دور صحف الأقاليم

قال "عبدالله الجعيل" رئيس مجلس إدارة جريدة البادية، اليوم التى تنشر موضوعات صحفية تخص شمال وجنوب سيناء: إن مبادرة "اليوم السابع" المميزة المنطوية على دعم الصحف الإقليمية ونشر تجربتها ومحتواها أمر يستحق الإشادة.

وأضاف أن جريدة "اليوم السابع" أصبحت قوة مؤثرة فى عالمنا العربى وتملك الزمام الإلكترونى من حيث عدد زوار الموقع وقراء الصحفية، مشيرا إلى أن الصحف الإقليمية فى حالة تآكل وتراخٍ فجاءت المبادرة لتعطى الأمل ولتنظف غبار الأيام عنها ففتحت لها بابا على القارئ أينما كان، وأن هذه الأطروحات تؤكد على الدور الريادى لمؤسسة اليوم السابع.