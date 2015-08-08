الأوقاف تمنع إمامًا من صعود المنبر وتستبعد مفتشًا وتحيل مدير إدارة للتحقيق

قرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، منع إمام مسجد بدر التابع لإدارة أوقاف إطسا شرق من الصعود للمنبر وإلقاء الخطب والدروس، لخروجه عن سياسة الوزارة واستبعاد مفتش من العمل بالتفتيش لحين انتهاء التحقيقات معه، وإحالة مدير إدارة إطسا شرق للتحقيق، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لخطب ودروس اليوم الجمعة، بجميع مساجد المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن المديرية تعلن للجميع أنها على وعى تام بسير العمل بالمساجد، وأنها تتعامل مع جميع المخالفات والتجاوزات باللوائح والقوانين، كما أن المديرية تُشدد على جميع الأئمة بعدم إقحام السياسة داخل المساجد أو من خلال المنابر، لأنها لن تقف مكتوفة الأيدى حيال من يخالفون سياسة الوزارة، التى رسمها وزير الأوقاف وهى سياسة متوافقة مع مفاهيم الإسلام الصحيحة.