أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأوقاف تمنع إمامًا من صعود المنبر وتستبعد مفتشًا وتحيل مدير إدارة للتحقيق

Google+ Print
الأوقاف تمنع إمامًا من صعود المنبر وتستبعد مفتشًا وتحيل مدير إدارة للتحقيق الأوقاف تمنع إمامًا من صعود المنبر وتستبعد مفتشًا وتحيل مدير إدارة للتحقيق
قرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، منع إمام مسجد بدر التابع لإدارة أوقاف إطسا شرق من الصعود للمنبر وإلقاء الخطب والدروس، لخروجه عن سياسة الوزارة واستبعاد مفتش من العمل بالتفتيش لحين انتهاء التحقيقات معه، وإحالة مدير إدارة إطسا شرق للتحقيق، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لخطب ودروس اليوم الجمعة، بجميع مساجد المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن المديرية تعلن للجميع أنها على وعى تام بسير العمل بالمساجد، وأنها تتعامل مع جميع المخالفات والتجاوزات باللوائح والقوانين، كما أن المديرية تُشدد على جميع الأئمة بعدم إقحام السياسة داخل المساجد أو من خلال المنابر، لأنها لن تقف مكتوفة الأيدى حيال من يخالفون سياسة الوزارة، التى رسمها وزير الأوقاف وهى سياسة متوافقة مع مفاهيم الإسلام الصحيحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365