أمريكا تقيم فعالية الضربات الجوية فى العراق وسوريا بعد مرور عام عليها

قبل عام مضى، أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن شن ضربات جوية فى العراق لإنقاذ أفراد من الطائفة الأيزيدية كانوا محاصرين فى جبل سنجار، وجاء قرار أوباما بعدما تقدم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابى فى غرب العراق، وسيطروا على أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار.

وعندما أصدر أوباما الأمر بشن ضربات جوية، كان التركيز على جبل سنجار، حيث كان التنظيم المتشدد يفرض حصارا على الشعب الايزيدى، مما يهدد بإبادة جماعية لهذه الأقلية الدينية.

وقال أوباما إن الغارات الجوية ستقتصر على أهداف تتمثل فى حماية القوات الأمريكية فى البلاد والجهود الإنسانية للمساعدة فى إنقاذ الأيزيديين الذين كانوا محاصرين دون طعام وماء.