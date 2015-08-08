ذكاءك على قده.. درب دماغك

تعانى من صعوبة فى الفم، أو ضعف استيعاب، أو انعدام قدرة على حل المشكلات رغم سهولتها، أو تعانى ضعف فى القدرة على الحفظ وغيره من مهارات العقل؟ عليك ألا تقلق وتصف نفسك بضعف الذاكرة أو قلة الاستيعاب، فيمكنك اللجوء لتدريب عقلك وتحسين قدراته لاستيعاب كميات أكبر من المعلومات.

الدكتورة مها طه الأخصائية النفسية أكدت أن تطوير الدماغ وتحسين القدرات العقلية، والحسابات الدماغية يتحكم الإنسان فيها بشكل كبير، فلم يعد من الصعب أن تنمى ذكاءك أو تتخلص من غبائك، وقدراتك الضعيفة فى الحسابات والتفكير والاستيعاب والفهم.

>وتنصح مها بعدة خطط لتطوير الدماغ، بالتركيز على بعض العمليات المفيدة لتحسين القدرات العقلية، منها :>- التركيز على ألعاب الذكاء.>- التركيز على الألعاب الحسابية مهما كانت مرهقة والتدرج فى مستوياتها.>- التركيز على القراءة بشكل منتظم فهى تزيد الاستيعاب، مع التدرج فى مستوى الكتابات.>- فرغ أفكارك على ورقة، واقرأها بين الحين والآخر وانقد نفسك.>- استمع للموسيقى تغذى الروح وتجعلك فى مزاج قادر على التطوير.>- طور دماغك بتحسين لغاتك وادرس لغات جديدة.>- طور النواقص لديك، واجرى لنفسك المزيد من الاختبارات، كالعمليات الحسابية واختبارات الحفظ.