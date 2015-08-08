زيت جوز الهند مماثل لحليب الأم ويعالج العديد من الأمراض

زيت جوز الهند "معجزة"، حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، عن فوائد زيت جوز الهند، أوضح الخبراء خلاله أن المكون الأساسى لزيت جوز الهند هو حمض اللوريك، الذى لديه خصائص مضادة للفيروسات قوية، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم، لأنه يحمى أيضا من العديد من الأمراض.

ومن المدهش أن المصدر الآخر لحمض اللوريك هو حليب الثدى، وكما هو معروف أن حليب الثدى يبنى نظام مناعة الرضيع أفضل من أى نوع حليب صناعى آخر.

وهناك عنصر آخر موجود بزيت جوز الهند هو حمض الكابريليك، وهذا الحمض يحفز تطور البكتيريا الجيدة، كما أنه يؤثر بشكل ايجابى فى علاج مشاكل المبيض، كما يمكنه تدمير الطفيليات الموجودة فى الجهاز الهضمى.

ويمتلك زيت جوز الهند وفرة من المواد الغذائية وهذا هو السبب فى أنه ينبغى أن يكون موجودا فى كل بيت.

معلومة إضافية:

>زيت جوز الهند هو مقاوم لدرجات الحرارة العالية، لذلك يمكن استخدامه لقلى الطعام.