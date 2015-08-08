فوائد مذهلة لكوباية الشاى.. أهمها علاج التهاب المفاصل

الشاى هو ثانى المشروبات الأكثر استهلاكاً فى العالم، بعد المياه، بما فى ذلك الأنواع الأربعة الرئيسية (الأسود والأبيض والأخضر والأسود الصينى، وشاى ماتشا)، حيث تستخرج جميعها من نفس النبات الذى يسمى "كاميليا سينينسيس"، على الرغم من اختلاف كل وظائف وتكوين كل نوع.

وفيما يلى بعض الفوائد الصحية للشاى، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Health Day News":

1- الشاى يقلل الإجهاد والتوتر

>كشفت الدراسة التى نشرت فى مجلة علم الإنسان الفسيولوجية أن الشاى الأخضر والأبيض على حد سواء كان لهم تأثير قوى على خفض مستويات التوتر، ومع ذلك فإن الشاى الأبيض له تأثير أكبر.

2- الشاى يعزز الوظائف المعرفية

>تشير بعض الدراسات إلى أن الشاى قد يكون مفيدا فى الحد من مخاطر الخرف ويعمل على تعزيز الوظائف المعرفية للدماغ، وخاصة الذاكرة العاملة.

3- الشاى يحد من التهاب المفاصل

>وفقاً لاختصاصى التغذية جوى باور، فإن هناك دراسات تشير إلى أن مادة البوليفينول “EGCG” توقف إنتاج بعض المواد الكيميائية الالتهابية من الجسم، بما فى ذلك التهاب المفاصل.

وتشير البحوث الأولية إلى أن البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة فى الشاى قد تمنع من كسر الغضروف، وربما تساعد فى الحفاظ على المفاصل.