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اليوم.. نهاية المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمكتب تنسيق جامعة القناة

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اليوم.. نهاية المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمكتب تنسيق جامعة القناة اليوم.. نهاية المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمكتب تنسيق جامعة القناة
أعلن الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على مكتب تنسيق جامعة قناة السويس أن اليوم السبت هو آخر أيام التقديم لطلاب المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة.

وأشار أبوالنور إلى أن مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس استقبل حتى عصر أمس الجمعة 150 طالبا وطالبة من المتقدمين للمرحلة الثانية من الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى 80 % للعلمى و70 % للأدبى وذلك بمكتب الإسماعيلية والعريش.

وأضاف الدكتور أحمد عثمان وكيل كلية الزراعة ونائب المشرف العام على مكتب التنسيق أن المكتب مستمر حتى عصر اليوم ويوفر كل وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

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