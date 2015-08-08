أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طارق القيعى يطالب بتحويل استراحة الرئاسة ببرج العرب لشاطئ مجانى

Google+ Print
طارق القيعى يطالب بتحويل استراحة الرئاسة ببرج العرب لشاطئ مجانى طارق القيعى يطالب بتحويل استراحة الرئاسة ببرج العرب لشاطئ مجانى
طالب الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس المحلى بالإسكندرية السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى استغلال استراحة رئاسة الجمهورية على شاطئ برج العرب، والتى تقع على مساحتها ٩٠ فدانا تقريبا وملاصق للقرية السياحية (مراقية).

وأشار "القيعى" إلى أن الاستراحة لم تستخدم بتاتا منذ عهد الرئيس السادات، حيث انتقل المقر الصيفى للرئاسة فى عهد الرئيس مبارك إلى أجمل أماكن الساحل الشمالى فى شاطئ رأس الحكمة، ولم يستخدم مقر برج العرب بتاتا فى أى مراسم رئاسية.

و قال: "أتقدم باقتراح للدراسة وإمكانية الموافقة على تخصيص كل أو جزء من المساحات غير المستغلة من استراحة شاطئ برج العرب " كشاطئ عام للمواطنين من المحافظات الأخرى وتستخدم ليوم واحد أو أكثر، بعد تزويدها بأماكن للإعاشة وحمامات وأكشاك وغيرها بأثمان زهيدة أو مجانية أو رمزية للمواطن البسيط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365