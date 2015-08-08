طارق القيعى يطالب بتحويل استراحة الرئاسة ببرج العرب لشاطئ مجانى

طالب الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس المحلى بالإسكندرية السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى استغلال استراحة رئاسة الجمهورية على شاطئ برج العرب، والتى تقع على مساحتها ٩٠ فدانا تقريبا وملاصق للقرية السياحية (مراقية).

وأشار "القيعى" إلى أن الاستراحة لم تستخدم بتاتا منذ عهد الرئيس السادات، حيث انتقل المقر الصيفى للرئاسة فى عهد الرئيس مبارك إلى أجمل أماكن الساحل الشمالى فى شاطئ رأس الحكمة، ولم يستخدم مقر برج العرب بتاتا فى أى مراسم رئاسية.

و قال: "أتقدم باقتراح للدراسة وإمكانية الموافقة على تخصيص كل أو جزء من المساحات غير المستغلة من استراحة شاطئ برج العرب " كشاطئ عام للمواطنين من المحافظات الأخرى وتستخدم ليوم واحد أو أكثر، بعد تزويدها بأماكن للإعاشة وحمامات وأكشاك وغيرها بأثمان زهيدة أو مجانية أو رمزية للمواطن البسيط.