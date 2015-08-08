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"البحوث الفلكية":شهر شوال 30 يوما.. وغرة "ذو القعدة" 16 أغسطس

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"البحوث الفلكية":شهر شوال 30 يوما.. وغرة "ذو القعدة" 16 أغسطس "البحوث الفلكية":شهر شوال 30 يوما.. وغرة "ذو القعدة" 16 أغسطس
قال الدكتور أسامة على رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن يوم السبت 15 أغسطس الجارى هو المتمم لشهر شوال، والأحد 16 أغسطس بداية شهر ذو القعدة.

وأضاف رحومة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 53 عصرا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 29 من شوال الموافق 14 أغسطس الجارى.

وأشار رحومة إلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس يوم الجمعة فى مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفى القاهرة بـ14 دقيقة وفى باقى محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 4 إلى 19 دقيقة ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية فى كل من مسقط وكوالالمبور وكراتشى وجاكرتا.


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