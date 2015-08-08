حازم الببلاوى: قناة السويس الجديدة نجاح مشرف يقوى الروح المعنوية للمصريين

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، إن مشروع قناة السويس الجديدة، هو نجاح عظيم مشرف وعمل مهم جدا وإنجاز كبير، وليس مشروع اقتصادى وتنموى فقط، ولكن أيضا مشروع يقوى الروح المعنوية للمصريين.

وأضاف الببلاوى لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن أن هناك مكتبا استشاريا من المفترض أن يوضح المشاريع التى يجب تطبيقها لتنمية مشروع قناة السويس الجديدة، موضحا أن المهم جعل مشروع قناة السويس مشروعا مهما للمنطقة بأكلمها.

الببلاوى ومجدى يعقوب يتقدمان الحضور فى افتتاح قناة السويس الجديدة