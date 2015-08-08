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اليوم.. بدء أعمال الحفر بقناة بورسعيد الجديدة بطول 9،5 كيلو متر

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اليوم.. بدء أعمال الحفر بقناة بورسعيد الجديدة بطول 9،5 كيلو متر اليوم.. بدء أعمال الحفر بقناة بورسعيد الجديدة بطول 9،5 كيلو متر
تبدأ اليوم السبت أعمال التكريك الحفر بقناة بورسعيد الجديدة شرق ميناء بورسعيد بطول 9،5 كم باستخدام كراكات تحالف التحدى.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن توجيهات الرئيس السيسى بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بالعمل مباشرة فى تطوير ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، والبدء فى توسعة القناة الجانبية بطول 9،5 كم ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه فى خمسة أشهر.

وأشار مميش إلى أن قناة بورسعيد كانت موجودة ضمن تخطيط تطوير ميناء شرق بورسعيد منذ فترة وتعثر العمل بها فقررنا إعادة توسعتها من خلال الاتفاق الذى تم بين الهيئة وتحالف التحدى الهولندى البلجيكى الإمارتى بقيادة شركة الجرافات الإماراتية بأن تقوم كراكات تحالف التحدى بالعمل فى قناة بورسعيد مباشرة بعد الانتهاء من افتتاح القناة الجديدة، وقد تم بالفعل تحميل الكراكات إلى بورسعيد لبدء العمل من اليوم السبت.

وأضاف مميش أن الهدف من قناة بورسعيد تطوير ميناء الشرق التفريعة ليصبح ميناء عالمى يستوعب أكبر كمية من التجارة العالمية، وأن تعبر السفن مباشرة إلى الميناء دون المرور فى قناة السويس.


>- مهاب مميش: غدا البدء فى مشروع قناة بورسعيد الجديدة بطول 9،5 كم.. التحالف البلجيكى الهولندى الإماراتى يتولى أعمال الحفر بـ18 كراكة.. و5 أشهر للانتهاء من المشروع.. ورفع 17 مليون متر مكعب رمال

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